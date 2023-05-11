Головний менеджер та режисер-постановник гурту Imagine Dragons Мак Рейнольдс і Тай Арнольд відвідали Ірпінь

Про це інформує пресслужба United24.
Вони відвідали зруйнований внаслідок ворожих ракетних атак Романівський міст, кладовище цивільних автомобілів та будинок культури.
Додамо, американський рок-гурт Imagine Dragons опублікував кліп до пісні “Crushed”, зобразивши наслідки руйнівної повномасштабної російсько-української війни в Україні.
Режисером кліпу Imagine Dragons на сингл “Crushed” став Тай Арнольд. Закрита прем’єра кліпу відбулася під час саміту The Power of Unity в Києві з нагоди річниці UNITED24.
Взимку 2022-2023 Тай подорожував Україною, проїхав від Бахмута до Херсона. Одного дня він познайомився з Сашком із села Новогригорівка Миколаївської області:
“Сашко пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села і побачив, що воно повністю зруйноване. “Crushed” частково показує те, що пережив Сашко і що продовжують переживати тисячі українців щодня”, – пояснив режисер.
Як зазначають Imagine Dragons, його історія лише одна з тисячі. Він та його родина разом з іншими українцями, які втратили дім мріють його відбудувати.
Нагадаємо, що американський Imagine Dragons стали амбасадорами глобальної благодійної платформи UNITED24.
ДОВІДКА. Imagine Dragons — американський попрок-гурт. Артисти тричі отримували нагороди American Music Award, п’ять разів – Billboard Music Awards, одну нагороду Ґреммі та одну World Music Award. У США продали 12 мільйонів копій платівок гурту та 35 мільйонів по всьому світу.
- Також легендарний англійський рок-гурт “The Rolling Stones” заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню “You Can’t Always Get What You Want”.
- Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив благодійний мерч на підтримку України під назвою “Hey Hey Rise Up”.
- Раніше британський рок-гурт “Coldplay” виконав кавер на композицію “Обійми” українського гурту “Океан Ельзи” на концерті у Польщі.