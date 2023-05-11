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Головний менеджер та режисер-постановник гурту Imagine Dragons Мак Рейнольдс і Тай Арнольд відвідали Ірпінь

Акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, а також головний менеджер та режисер-постановник гурту Imagine Dragons Мак Рейнольдс і Тай Арнольд відвідали місто Ірпінь Київської області.

Четвер, 11 травня 2023, 22:33
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Про це інформує пресслужба United24.

Вони відвідали зруйнований внаслідок ворожих ракетних атак Романівський міст, кладовище цивільних автомобілів та будинок культури.

Додамо, американський рок-гурт Imagine Dragons опублікував кліп до пісні “Crushed”, зобразивши наслідки руйнівної повномасштабної російсько-української війни в Україні.

Режисером кліпу Imagine Dragons на сингл “Crushed” став Тай Арнольд. Закрита прем’єра кліпу відбулася під час саміту The Power of Unity в Києві з нагоди річниці UNITED24.

Взимку 2022-2023 Тай подорожував Україною, проїхав від Бахмута до Херсона. Одного дня він познайомився з Сашком із села Новогригорівка Миколаївської області:

“Сашко пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села і побачив, що воно повністю зруйноване. “Crushed” частково показує те, що пережив Сашко і що продовжують переживати тисячі українців щодня”, – пояснив режисер.

Як зазначають Imagine Dragons, його історія лише одна з тисячі. Він та його родина разом з іншими українцями, які втратили дім мріють його відбудувати.

Нагадаємо, що американський Imagine Dragons стали амбасадорами глобальної благодійної платформи UNITED24.

ДОВІДКА. Imagine Dragons — американський попрок-гурт. Артисти тричі отримували нагороди American Music Award, п’ять разів – Billboard Music Awards, одну нагороду Ґреммі та одну World Music Award. У США продали 12 мільйонів копій платівок гурту та 35 мільйонів по всьому світу.

Теги: Imagine Dragons, Винник, відео, Війна в Україні, війна, Ірпінь, Мак Рейнольдс, підтримка України, рок-гурт, російсько-українська війна, Сахно, Тай Арнольд

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