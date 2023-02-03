Головний прокурор Києва Олег Кіпер провів новорічно-різдвяні свята за кордоном – «Схеми»

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив за кордон, де й провів свою 10-денну відпустку.

Про це повідомляють журналісти “Схем”.

Відтак, 42-річний Олег Кіпер виїхав з України 29 грудня 2022 року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023 року.

У коментарі журналістам прокурор підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку. Причиною виїзду за кордон Олег Кіпер назвав “сімейні обставини”. Проте, як зазначив сам прокурор, з “міркувань безпеки”, він відмовився назвати країну, де провів відпустку, оскільки “його дружина влітку змінила російське громадянство на українське”.

Водночас журналісти “Схем” встановили, що офіційні органи РФ обліковують російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

На уточнення журналістів, що російський паспорт його дружини досі є дійсним, Кіпер лише відповів, що “цими питаннями займалась міграційна служба України”.

“У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл”, – йдеться у відповіді прокурора Олега Кіпера, переданій “Схемам” його пресслужбою.

Також прокурор розповів журналістам, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він двічі виїжджав за кордон у приватних цілях. Зокрема, він їздив до Відня у серпні 2022-го, за його словами, поїздка була з метою лікування. На підтвердження своїх слів він надав квитанцію про оплату медичних послуг в одній з віденських приватних клінік на суму у 1,5 тисячі євро.

Зауважимо, що 27 січня стало відомо, що народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планує провести зустріч в Таїланді з представниками української громади. Своєю чергою, голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія гостро відреагував на поїздку нардепа-слуги Миколи Тищенка до Таїланду. Відтак партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав.

Нардеп наголосив, що ініціює звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції “Слуга народу” та скликає термінове засідання, щоб виключити його зі складу фракції. До того ж Давид Арахамія звернувся до очільниці партії “Слуга народу” Олени Шуляк з проханням виключити Миколу Тищенка з партії.

“Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни”, – додав Арахамія.

Інформацію про виключення Тищенка з партії підтвердила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.

“Керуючись положеннями п. 9.1.22 статті 9 Статуту партії “Слуга народу”, голова партії Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії”, – оголосила пресслужба партії “Слуга народу” в Facebook.