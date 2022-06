Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на журналістку та невістку рабина Авіталь Чижик-Гольдшмідт.

Спочатку рабин Пінхас Гольдшмідт разом із дружиною Дарою вирушили до Угорщини для того, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям. Потім сім’я полетіла до Ізраїлю, оскільки батька рабина госпіталізували в Єрусалимі.

Гольдшмідт виїхав із Росії ще на початку травня 2022 року. На посаді головного рабина Москви його замінив Давид Юшуваєв.

За словами Чижик-Гольдшмідт, зараз батьки її чоловіка перебувають у вигнанні зі спільноти, в якій вони будували та виховували своїх дітей понад 33 роки. А все через те, що вони відмовилися підтримувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Проте за допомогою головних рабинів Ізраїлю російські рабини знову обрали Гольдшмідта на посаду, яку він обіймав понад 30 років.

Довідка. Рабин – це духовний лідер єврейської громади, керівник юдейської громади, її духовний наставник.

They flew to Hungary two weeks after the Russian invasion of Ukraine. They are now in exile from the community they loved, built & raised their children in, over 33 years — though he was re-elected today by the МЕРО community. pic.twitter.com/rhB9Y1XjQS

— Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022