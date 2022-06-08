 

Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на журналістку та невістку рабина Авіталь Чижик-Гольдшмідт.

Спочатку рабин Пінхас Гольдшмідт разом із дружиною Дарою вирушили до Угорщини для того, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям. Потім сім’я полетіла до Ізраїлю, оскільки батька рабина госпіталізували в Єрусалимі.

Гольдшмідт виїхав із Росії ще на початку травня 2022 року. На посаді головного рабина Москви його замінив Давид Юшуваєв.

За словами Чижик-Гольдшмідт, зараз батьки її чоловіка перебувають у вигнанні зі спільноти, в якій вони будували та виховували своїх дітей понад 33 роки. А все через те, що вони відмовилися підтримувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Проте за допомогою головних рабинів Ізраїлю російські рабини знову обрали Гольдшмідта на посаду, яку він обіймав понад 30 років.

Довідка. Рабин – це духовний лідер єврейської громади, керівник юдейської громади, її духовний наставник.