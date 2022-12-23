Відповідним фото Моше Реувен Асман поділився у Facebook.

“П’ятий день Хануки – день особливих див”, – написав він у дописі під фото.

Нагадаємо, що увечері 18 грудня почалося найбільше юдейське свято Ханука, яке триватиме до 26 грудня. Для євреїв усього світу – це символ дива і перемоги добра над злом. За юдейським календарем, свято відзначається в одну і ту ж дату, 25 числа місяця кіслева, а за григоріанським – вона завжди змінюється.

Кожного дня Хануки євреї запалюють свічки та ставлять їх в ханукію. При цьому кількість свічок залежить від дня свята.

Нову свічку додають до свічника зліва направо і запалюють її від спеціального світильника – шамаша. Саме його на світлині тримає Залужний разом із головним рабином України.

Раніше у вересні Залужний провів зустріч з Моше Реувеном Асманом, який висловив свою підтримку українським захисникам у боротьбі проти російських загарбників.

ДОВІДКА. Моше Реувен Асман — головний рабин Синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. Головний рабин України. Засновник єврейського поселення Анатевка.