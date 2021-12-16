Головний розвідник України Буданов живе в одному будинку з родиною Гогілашвілі – «Слідство.Інфо»

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із сім'єю колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це йдеться у новому розслідуванні “Слідства.Інфо” “Дружочки”.

Протягом кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає ексзаступник міністра Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття.

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Автівку супроводжував позашляховик Nissan — теж на номерах прикриття.

Йдеться про несправжні номерні знаки, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. Такі номери інколи використовують для безпеки охоронюваних державними службами осіб.

Крім кортежу і охорони, журналісти “Слідства.Інфо” зауважили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Як вдалося встановити, автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Опосередковано встановити особу пасажира чорного Volvo журналістам вдалося завдяки ретельному аналізу соціальних мереж.

Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою — дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

Тож охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією — саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм.

В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити.