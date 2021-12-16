Головний розвідник України Буданов живе в одному будинку з родиною Гогілашвілі – «Слідство.Інфо»

ЗеПорушення

54

Всього порушень

20

Днів без порушень
12:36 Джелялову висунули остаточне звинувачення у справі про підрив газопроводу у Криму
12:31 Телеканал «Рада» має правові проблеми: вирішувати не поспішають
12:26 «Слуги» планують незаконно змінити статус каналу «Дом» на всеукраїнський російськомовний
12:16 Німецька поліція провела рейд серед антивакцинаторів, через імовірне планування вбивства прем’єра Саксонії
11:51 У Лівії група озброєних бойовиків захопила адміністративні будівлі
10:50 YEEZY Gap перезапускає всі три кольори своєї круглої куртки
09:21 16 грудня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
08:38 В Україні за минулу добу зафіксовано 9 590 нових випадків захворювання COVID-19
08:23 В Україні відчутно похолодає: якою буде погода 16 грудня
01:00 Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту не ігнорувати події на Сході Європи
00:35 Ілон Маск оголосив про наміри виробляти ракетне паливо з вуглекислого газу
00:15 У Харкові встановлять пам’ятник Кернесу

15 грудня

23:54 Уряд вніс зміни до порядку відшкодування послуги «муніципальна няня»
23:38 90% усіх біткоїнів вже видобули – решту майнитимуть понад 100 років
22:40 Будівництво Подольського мосту затягнеться – Кличко
22:22 NFT-токен випадково продали за $2 844 замість $284 495
21:40 Політтехнолог Петров, який заявив, що «Проєкт #Букви буде закритий», реформуватиме телеканал «Рада»
21:04 У «Київавтодорі» здійснили обшуки у справі про розтрату на 149 мільйонів гривень
20:25 До річниці Томосу: Порошенко зустрівся з Епіфанієм і зателефонував патріарху Варфоломію
19:33 Канцлер Шольц: порушення територіальної цілісності України матиме «високу ціну»
19:12 У парку японського міста Кіото висадили київські каштани
18:48 За скаргою «Київстар» оператора «Лайфселл» оштрафовано на 10 467 543 гривень
18:19 Помічниця держсекретаря США відвідала Росію: говорили про Україну
17:45 Суд ЄС визнав сім’єю одностатевих батьків і їхніх дітей
17:30 Omicron поширюється з безпрецедентною швидкістю, ВООЗ зробила невтішну заяву
16:36 Понад пів мільйона вакцинованих українців подали заявки на отримання 1000 гривень
15:50 Венеційська комісія привітала рішення КСУ щодо приведення до присяги двох новопризначених суддів
15:25 В українських університетах з’явиться курс з IT-підприємництва для студентів
15:07 Смерть на тренажері у новому сезоні «Сексу і міста» обвалила акції Peloton. Героя довелось «воскрешати»
14:27 Парламент призначив трьох членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення
14:23 У Верховній Раді депутатам роздають примірники «Великого Будівництва»

Головний розвідник України Буданов живе в одному будинку з родиною Гогілашвілі – «Слідство.Інфо»

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із сім'єю колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Четвер, 16 грудня 2021, 10:58

Про це йдеться у новому розслідуванні “Слідства.Інфо” “Дружочки”.

 

Протягом кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає ексзаступник міністра Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття.

Читайте також: Російське громадянство та співпраця з Валуєвим: чим ще скандально відомий Гогілашвілі

Автівку супроводжував позашляховик Nissan — теж на номерах прикриття.

Йдеться про несправжні номерні знаки, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. Такі номери інколи використовують для безпеки охоронюваних державними службами осіб.

Крім кортежу і охорони, журналісти “Слідства.Інфо” зауважили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Як вдалося встановити, автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Опосередковано встановити особу пасажира чорного Volvo журналістам вдалося завдяки ретельному аналізу соціальних мереж.

Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою — дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

Тож охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією — саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм.

В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити.

  • Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
  • Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
  • Нагадаємо, на блок-посту при в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи.
  • Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
  • #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії. 
  • 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.
Теги: Буданов, Олександр Гогілашвілі, Левченко

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook