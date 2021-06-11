Нова хвиля коронавірусу COVID-19 може розпочатися в Україні восени. Проте вона може бути більш помірною.

Про це розповів в ефірі “Сніданку з 1+1” заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, до кінця літа Міністерство охорони здоров’я планує вакцинувати “принаймні п’ять мільйонів людей”. Утім, уникнути чергової хвилі COVID-19 навряд чи вдасться.

Кузін зазначив, що ця нова хвиля може бути “мінімальною”.

“Скоріш за все, що ми стикнемося з черговою хвилею COVID-19, яка буде восени. Оскільки ГРВІ переважно з’являються наприкінці осені – на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною – не такою, як восени минулого року. За рахунок того, що вже є частина людей, які перехворіли, і частина людей, які вакциновані. Принаймні ті, які вакциновані, за рахунок захисної дії вакцини не будуть підлягати госпіталізації, або ж захворювання протікатиме в більш легкій формі”, – розповів санлікар.

Він також підтримав ідею щодо продовження карантину до кінця літа.

“Звичайно, треба продовжувати. Однак дійсно ми його зараз коригуємо. Ситуація зараз є відносно стабільною. І це дуже добрий знак. Багато країн пом’якшують свої карантинні обмеження, однак жодна країна не знімає їх повністю”, – заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, такі карантинні вимоги, як масковий режим та соціальна дистанція, повинні наразі залишатися.

“Принаймні, в нас буде залишатися масковий режим у закритих приміщеннях. У нас буде залишатися соціальна дистанція, навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані”, – наголосив Кузін.

(На відео – з 2:00 та 4:20)