Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозує, що пандемія коронавірусу COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років.

Таку думку він висловив в інтерв’ю “ВВС News Україна”.

“У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує, і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з’являються нові вакцини. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п’яти. Поки не з’явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування”, – вважає Кузін.

При цьому головний санлікар не уточнив, на яких конкретно наукових даних базується його прогноз.

Коментуючи масковий режим, Кузін повідомив, що його скасування наразі не планується. За його словами, вимога носити маски, можливо, діятиме до закінчення пандемії коронавірусу в світі.

“Ні. Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі. Маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу”, – наголосив Кузін.

Головний санлікар також прогнозує, що третя хвиля COVID-19 “обов’язково до нас дійде”. На думку Кузіна, це може статися в листопаді.

“Нові спалахи коронавірусу є у більшості європейських країн. Рано чи пізно Україна стикнеться з таким спалахом. Орієнтовно це станеться не раніше листопада. Тож маємо готуватися”, – заявив він.

У зв’язку із цим Кузін повідомив, що локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді.