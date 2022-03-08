Головою політичної ради партії "ОПЗЖ" призначено народного депутата Юрія Бойка. Раніше посада належала на рівних умовах також нардепу Віктору Медведчуку.

Про це Бойко повідомив у Facebook.

Політрада партії ухвалила відповідні зміни, водночас прийняла рішення звернутися із закликом до керівництва РФ припинити агресію проти України.

Окрім цього, ухвалили рішення підтримати участь членів “ОПЗЖ” у формуванні сил територіальної оборони України. Народних депутатів “ОПЗЖ” зобов’язали підтримати всіма доступними методами зусилля органів влади з безпеки держави та громадян в умовах воєнного стану.

Натомість Медведчук знаходиться під домашнім арештом, хоча його точне місцезнаходження наразі невідоме. За інформацією ЗМІ, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі автомобілем 18 лютого.