Про це Бойко повідомив у Facebook.
Політрада партії ухвалила відповідні зміни, водночас прийняла рішення звернутися із закликом до керівництва РФ припинити агресію проти України.
Окрім цього, ухвалили рішення підтримати участь членів “ОПЗЖ” у формуванні сил територіальної оборони України. Народних депутатів “ОПЗЖ” зобов’язали підтримати всіма доступними методами зусилля органів влади з безпеки держави та громадян в умовах воєнного стану.
Натомість Медведчук знаходиться під домашнім арештом, хоча його точне місцезнаходження наразі невідоме. За інформацією ЗМІ, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі автомобілем 18 лютого.
- Нагадаємо, проросійського депутата від партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка зупинили українські захисники для перевірки автомобіля та попросили озвучили усім відомі гасла на тлі російської агресії проти України.
- Народний депутат від партії “ОПЗЖ” в оточенні своїх колег закликав до мирного процесу з РФ задля завершення війни.
- Двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів Америки розглядає законопроєкт щодо блокування російського золотого запасу. Річ у тім, що завдяки йому РФ має можливість сповільнити падіння економіки.