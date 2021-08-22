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«Головою в бортик без мене»: олімпійська чемпіонка Баюл відмовляється від українського громадянства

Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл відмовляється від українського громадянства.

Неділя, 22 серпня 2021, 13:32

Про це вона повідомила в Instagram.

“Конституція України передбачає, що в Україні дозволено лише одне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства”, – заявила Баюл.

Крім того, олімпійська чемпіонка наголосила, що більше нічого нікому не доводитиме – “головою в бортик без мене”.

Причини свого рішення Баюл не назвала, проте кілька днів тому Баюл скаржилася, що президент Володимир Зеленський не запросив її на святкування Дня Незалежності України.

“А щодо того, що Зеленський мене не запросив на святкування 30 років Незалежності, то я вже давно не літаю в хмарах, і все одно вдячна”, – написала спортсменка.

У 1993 році Оксана Баюл стала чемпіонкою світу, а через рік, у 1994 році, виборола “золото” на Олімпіаді в Ліллегаммері (Норвегія). Фігуристка закінчила спортивну кар’єру та переїхала жити у США. Однак вона зберегла українське громадянство. Однак зараз змінила свій вибір.

Нагадаємо Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо в стрибках у висоту. Після завершення змагань українська спортсменка, яка, до слова, є молодшою сержанткою Збройних сил України, сфотографувалася з переможницею змагань – росіянкою Марією Ласіцкене. Це викликало неабияке обурення у соцмережах.

Теги: Олімпійські ігри, Оксана Баюл, Олімпійські ігри, українське громадянство

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