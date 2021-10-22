Засідання пленуму відбулося 22 жовтня.

За Всеволода Князєва віддали свої голоси 98 суддів зі 168, які взяли участь у голосуванні.

На посаду претендували ще два кандидати — Володимир Погребняк та Олег Ткачук, які набрали 49 і 7 голосів відповідно.

Князєв обійме посаду голови Верховного Суду з 1 грудня 2021 року після завершення каденції чинної голови Суду Валентини Данішевської.

Що про нього відомо?

Всеволоду Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Він закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а згодом Одеську юридичну академію.

З 2001 року отримав право займатись адвокатською діяльністю, але у 2013-му дію посвідчення адвоката було зупинено.

З 2013 року був суддею Миколаївського обласного адміністративного суду, через два роки став головою цього суду, цю посаду обіймав аж до 2017-го.

В електронній декларації 2015 року суддя вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Консалтингова група “Гектар-Миколаїв”.

У листопаді 2017 року став суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду і дотепер працював секретарем Великої палати Верховного Суду, яка розглядає найбільш резонансні справи.

На пленумі запевняв, що за ним немає ніяких політичних сил і “ніяких центрів впливу”.