Подробиці справи Гудименко розповів для ексклюзивно #Букв.

Повідомлення надійшло політику близько 10 години ранку, коли він їхав на судове засідання щодо експрезидента України Петра Порошенка. Згідно з повісткою, 14-го березня Гудименко має прибути у Печерський районний суд для розгляду справи стосовно врученого 21-го листопада адміністративного протоколу.

“Суд призначено аж на березень, відповідно я роблю простий висновок: повідомити про суд саме сьогодні, за годину до суду над Порошенком, ще й у Печерському суді і по давно забутій справі – це сигнал, бо особисто я був одним з небагатьох (нажаль) політиків, які виступали під час попередніх судів над Порошенком і вимагали припинити політичні репресії”, – відреагував Юрій Гудименко.

За словами Гудименка, суть справи у тому, що він нібито порушив громадський порядок у День Гідності та Свободи, коли “поліцейські незаконно не допускали громадян до будівлі Офісу президента”. Тоді загін правоохоронців вручив йому протокол і “більше нічого не відбувалося”. Тобто про початок слідчого процесу та подальші дії політика не попереджали.

У підсумку очільник “Демократичної сокири” заявив, що призначене засідання суду “буде цікавим”.