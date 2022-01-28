Подробиці справи Гудименко розповів для ексклюзивно #Букв.
Повідомлення надійшло політику близько 10 години ранку, коли він їхав на судове засідання щодо експрезидента України Петра Порошенка. Згідно з повісткою, 14-го березня Гудименко має прибути у Печерський районний суд для розгляду справи стосовно врученого 21-го листопада адміністративного протоколу.
“Суд призначено аж на березень, відповідно я роблю простий висновок: повідомити про суд саме сьогодні, за годину до суду над Порошенком, ще й у Печерському суді і по давно забутій справі – це сигнал, бо особисто я був одним з небагатьох (нажаль) політиків, які виступали під час попередніх судів над Порошенком і вимагали припинити політичні репресії”, – відреагував Юрій Гудименко.
За словами Гудименка, суть справи у тому, що він нібито порушив громадський порядок у День Гідності та Свободи, коли “поліцейські незаконно не допускали громадян до будівлі Офісу президента”. Тоді загін правоохоронців вручив йому протокол і “більше нічого не відбувалося”. Тобто про початок слідчого процесу та подальші дії політика не попереджали.
У підсумку очільник “Демократичної сокири” заявив, що призначене засідання суду “буде цікавим”.
“Взагалі це окрема іронія, що суддею буде пан Білоцерківець, по якому особисто я озвучував результати розслідування, проведенного нашою партією. Тоді ми з’ясували, що пан суддя у робочій час їздить до борделів”, – резюмував Юрій Гудименко.
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