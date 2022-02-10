Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
За версією слідства, у серпні минулого року суддя попросив надати йому через посередника хабар у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, аби ухвалити рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку. З урахуванням площі землі 3,09 гектарів хабар складає 120 тисяч гривень (4 620 доларів США).
Під час проведення слідчих дій задокументували два факти передачі коштів – 3 тисячі доларів та 1 620 доларів США.
Наразі досудове розслідування у справі закінчено, а обвинувальний акт скерували до Вищого антикорупційного суду задля розгляду.
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