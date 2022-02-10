Сьогодні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) скерували до суду обвинувальний акт про одержання хабаря головою одного із районних судів Вінниччини.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За версією слідства, у серпні минулого року суддя попросив надати йому через посередника хабар у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, аби ухвалити рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку. З урахуванням площі землі 3,09 гектарів хабар складає 120 тисяч гривень (4 620 доларів США).

Під час проведення слідчих дій задокументували два факти передачі коштів – 3 тисячі доларів та 1 620 доларів США.

Наразі досудове розслідування у справі закінчено, а обвинувальний акт скерували до Вищого антикорупційного суду задля розгляду.