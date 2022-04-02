Про це повідомляють #Букви.
Арахамія був у компанії кількох чоловіків, серед яких — ексочільник офісу президента Андрій Богдан, однак згодом він швидко пішов.
Варто зазначити, що ресторан “Lucky” є одним з дорогих ресторанів столиці. Середній чек варіюватиметься від 700 до 1 000 гривень.
Дещо з меню:
- Трюфель-бургер з мармурової яловичини — 355 гривень
- Куряче консоме — 219 гривень
- Келих білого вина — 167 гривень
- Також за словами очільника фракції “Слуга народу” та голови української делегації на перемовинах з РФ Давида Арахамії, жодні переговори з представниками держави-окупанта не проходять без консультацій сторони України з ЗСУ.
- Раніше Давид Арахамія звинуватив провідні американські видання у розповсюдженні “відвертих фейків” щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Він назвав публікації у CNN, Bloomberg та WSJ гіршими за пропаганду на російському ТБ.
- Він був переконаний, що Захід та США своїми заявами “сіють паніку” навколо можливого нового вторгнення Росії в Україну.
- Зокрема Арахамія заявляв, що наразі Україна не готова до жінки на посаді міністра оборони.