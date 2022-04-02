У суботу, 2 квітня, Давида Арахамію, голову української делегації, що веде перемовини з РФ щодо припинення вогню на території України та повного виведення російських військ, відвідав київський ресторан “Lucky”.

Про це повідомляють #Букви.

Арахамія був у компанії кількох чоловіків, серед яких — ексочільник офісу президента Андрій Богдан, однак згодом він швидко пішов.

Варто зазначити, що ресторан “Lucky” є одним з дорогих ресторанів столиці. Середній чек варіюватиметься від 700 до 1 000 гривень.

Дещо з меню: