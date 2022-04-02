Про це повідомляють #Букви.

Арахамія був у компанії кількох чоловіків, серед яких — ексочільник офісу президента Андрій Богдан, однак згодом він швидко пішов.

Варто зазначити, що ресторан “Lucky” є одним з дорогих ресторанів столиці. Середній чек варіюватиметься від 700 до 1 000 гривень.

Дещо з меню:

  • Трюфель-бургер з мармурової яловичини — 355 гривень
  • Куряче консоме — 219 гривень
  • Келих білого вина — 167 гривень