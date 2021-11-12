Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

12 листопада народний депутат Вадими Новінський оприлюдни фото та відео і розповів, що зробив друге щеплення проти коронавірусної інфекції та завершив повний курс вакцинації.

“Був щеплений другою дозою. Будьте розсудливими та відповідальними”, – написав нардеп.

Цікаво, що для введення вакцини Новінському довелось повністю зняти верхній одяг та оголити торс. Примітно, що на його шиї красується православний хрест.

Крім цього, Вадим Новінський похизувався своїм внутрішнім COVID-сертифікатом.