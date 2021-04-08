Про це він розповів в ефірі ток-шоу “Право на владу”https://www.youtube.com/watch?v=ZURgDCYTC1M на телеканалі “1+1”.

“Мми спостерігаємо майже з Нового року періоди загострення, які характеризуються збільшенням кількості обстрілів наших позицій, збільшенням, на жаль, бойових втрат наших військовослужбовців, збільшенням кількості обстрілів саме снайперами РФ і збільшенням спроб провокацій противника — спровокувати нас, щоб ми дали вогонь у відповідь по об’єктах критичної інфраструктури або по інших важливих об’єктах як населені пункти чи ще щось”, — заявив Хомчак.

За словами Хомчака, ситуація все ще контрольована.

“Ми спостерігаємо дійсно збільшення кількості обстрілів. Сказати, що сьогодні стискається кільце навколо України — це, напевно, буде перебільшене визначення. Тому що за межами кордонів України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщають з різних куточків Росії під виглядом проведення навчань. Але сьогодні та кількість характеризується тим, щоб сказати, що вже стискається кільце і якась ситуація безвихідна, — ні, це не так. Ситуація контрольована, ЗСУ готові до реагування як на загострення на Донбасі, так і вздовж кордону. На всі провокації, на всі дії противника у нас заплановані заходи миттєвого реагування”, — зазначив Хомчак.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.