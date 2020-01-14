Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“Сьогодні, 14 січня, в Брюсселі начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак взяв участь в засіданнях Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів у форматі з операційними партнерами місії “Рішуча підтримка” (Афганістан)”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Хомчак зустрічався з начальниками штабів Збройних сил Румунії та Великої Британії, Польщі та Литви.

Уточнюється, що начальник генерального штабу вів діалог про поглиблення співпраці ЗСУ з арміями НАТО.

Крім того, Руслан Хомчак також відвідав Стратегічне командування НАТО з операцій, де зустрівся з заступником головнокомандувача сил НАТО в Європі британським генералом Сером Джеймсом Еверардом.