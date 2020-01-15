Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак зустрівся з командувачем силами НАТО в Європі генералом Тодом Уолтерсом.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба ГШ.

“15 січня, в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів зустріч з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Тодом Уолтерсом”, – сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що сторони обговорили актуальні питання з регіональної та міжнародної безпеки, поточну ситуацію на Донбасі.

“Хотів би висловити щиру подяку за всебічну підтримку, яку військові Альянсу надають української армії в зміцненні її оперативних можливостей, впровадженні сучасних стандартів і безумовно – в боротьбі з російською агресією”, – підкреслив Хомчак.