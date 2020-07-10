Звичайний хом'як був визнаний видом тварин, який знаходиться на межі повного зникнення.

Про це повідомляється в оновлених списках Міжнародного союзу охорони природи.

Відзначається, що основними проблемами, з якими зіштовхнувся хом’як звичайний, є зміна клімату, нові методи ведення сільського господарства, а також світлове забруднення.

При цьому ще кілька десятиліть тому хом’як був настільки поширений в полях Азії і Європи, що вважався небезпечним шкідником і підлягав знищенню. В останні роки чисельність виду різко знизилася, а з деяких країн Європи він зник взагалі.

В даний момент хом’яку присвоєно статус виду, який знаходиться на межі повного зникнення – найвищого природоохоронного статусу для популяцій диких тварин.

Перед цим хом’яка відносили до видів, які викликають найменші побоювання і це неймовірно швидка зміна статусу. Зокрема, статус хом’яка звичайного тепер рівний зі статусом чорного носорога і антилопи сайгака.

На думку фахівців, основною причиною скорочення кількості хом’яків є зміни у веденні сільськогосподарської діяльності. У Європі стали поширені поля монокультур, також все більше використовуються пестициди, які роблять середу непридатною для життя хом’яка.

Повідомляється, що за станом на даний момент хом’як майже вимер у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Вчені пропонують переселяти його в ці країни зі східної Європи і Азії, де населення виду, як і раніше залишається порівняно чисельним.