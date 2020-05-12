Про це пише EurekAlert.

Згідно з дослідженням, яке опубліковано в журналі Nature, в печері Бачо Кіро в центральній Болгарії були виявлені кістки сімох представників виду Homo sapiens.

Зазначається, що крім одного людського зуба, скам’янілості людини були занадто фрагментовані, щоб їх можна було опізнати за зовнішнім виглядом. Після проведення аналізів, включаючи секвенування мітохондріальної ДНК та радіовуглецевого датування, з’ясувалося, що останки належали людям, які жили 45 820 – 43 650 років тому.

Вчені також виявили в печері тисячі кісток тварин і ювелірні вироби.

“Більшість кісток тварин, які ми датували цим характерним темним шаром, мають ознаки впливу людини на поверхні, такі як сліди бійні, які поряд з прямими датами людських кісток дають нам дійсно чітку хронологічну картину того, коли Homo Sapiens вперше зайняли цю печеру. Це було в проміжку від 45 820 до 43 650 років тому або, можливо, 46 940 років тому”, – розповів учений з Інституту еволюційної антропології Макса Планка Хелен Фьюласс.

Результати дослідження показують, що Homo Sapiens увійшли в Європу і почали впливати на неандертальців набагато раніше, ніж вважалося.