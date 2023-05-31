Мережа відкритих освітніх центрів “Гончаренко центр”, яка під час війни працює як волонтерські хаби, окрім допомоги технікою для ЗСУ, долучилася до підготовки операторів безпілотних літальних апаратів.

Джерело: народний депутат України від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко.

Відтак, “Гончаренко центр” підписав меморандум про співпрацю з Центром підготовки операторів безпілотних літальних апаратів “Крук”.

Раніше “Гончаренко центр” передав для Збройних сил України 70 автівок, 24 антидронові рушниці, САУ “Гвоздика” та іншу техніку.

“Для мене велика честь, і для нашої всієї мережі, всієї нашої родини, величезна честь – підтримувати ЗСУ. Тепер долучимося і зробимо внесок у підготовку операторів. Тому я дякую пану Тарану, який створив цей центр і займається цим питанням”, – зазначив Олексій Гончаренко.

Довідково. Центр підготовки операторів БПЛА “Крук” був заснований 6 квітня 2022 року, як реакція на потребу Сил Оборони України у кваліфікованих операторах БПЛА.

Центр “Крук” очолив Віктор Таран, який спільно з Антоном Фроловим та командою інструкторів розпочали формування навчальної та матеріальної бази.

За рік роботи Центр “Крук” збільшився з шести до 18 профільних інструкторів з окремими напрямками й спеціалізацією, а парк дронів нараховує декілька десятків БПЛА різного типу. Також центр співпрацює з Міжнародним Фондом “Відродження” і Міністерством цифрової трансформації України. Він є верифікованою школою проєкту “Армія дронів”.

Центр функціонує на базі Навчального Центру комплексної підготовки добровольців “ДГВ” в Києві. Це дозволяє при підготовці операторів максимально включати мілітарні елементи до навчального процесу.

З 6 квітня 2022 по 6 квітня 2023 випущено понад 1500 операторів, серед яких: підрозділи ЗСУ, Національної Гвардії, Територіальної Оборони, батальйони АЗОВ, АЙДАР, спецпідрозділи ССО, підрозділи ГУР, спецпідрозділи СБУ, добровольчі формування тощо.