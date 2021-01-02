Covid-19 Україна

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Honda розробила “автомобільну маску”, яка вловлює майже 100% вірусів

Автовиробник Honda представив нову "маску" для повітряних фільтрів. Механізм дії винаходу подібний до захисної маски для обличчя, але її вдягають на салонний фільтр.

Субота, 2 січня 2021, 21:00

Про це повідомляє Carscoops.

Розробники пояснили, що Kurumask (автомобільна маска) за 15 хвилин може з легкістю відфільтрувати 99,8% вірусів у повітрі.

На жаль, не існує реального методу, щоб визначити, наскільки ефективна маска проти COVID-19, але, як і миття рук, це, мабуть, не погана ідея.

Під час тестування повітряний фільтр видалив 99,8% крапель вірусу, що циркулюють у повітрі, за 15 хвилин, а за 24 години – 99,9% крапель. 

“Ми хочемо, аби водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли у холодну погоду зачиняють вікна авто”, – наголосив Такахару Ечіго, керівник проєкту.

“Автомобільна маска” працює завдяки мікроскопічним шипам на своїй поверхні. Вони ловлять та знешкоджують віруси, які проходять через неї. Такий винахід буде ефективним понад рік. Пізніше “маску” необхідно змінити.

Наразі Kurumask пристосована для автомобілів Honda N-Box. Однак розробники планують розробити аналогічні “маски” і для інших моделей.

Honda заявляє, що співпрацює з командою інженерів, які розробляють автомобіль для перевезення пацієнтів з COVID-19. Ідея партнерства полягає у забезпеченні безпечніших умов для водіїв.

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Теги: автомобіль, винахід, віруси, Honda

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