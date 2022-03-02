Японські автомобілебудівні компанії Honda та Mazda зупиняють експорт до Російської Федерації.

Про це повідомляє видання “Nikkei”.

Зазначається, що Honda не постачатиме автомобілі, мотоцикли та інші товари у Росію. Водночас Mazda зупиняє експорт автозапчастин на свій завод, розташований у Владивостоку.

Ймовірно, інші японські компанії також приймуть аналогічні рішення через введені США санкції, які призвели до погіршення економічної ситуації та ведення бізнесу в Росії, зокрема знецінення рубля та логістичні проблеми.

Наразі в Японії набирають обертів корпоративні кроки щодо перегляду ділових відносин з Росією у бізнесі.