Про це повідомляє видання “Nikkei”.
Зазначається, що Honda не постачатиме автомобілі, мотоцикли та інші товари у Росію. Водночас Mazda зупиняє експорт автозапчастин на свій завод, розташований у Владивостоку.
Ймовірно, інші японські компанії також приймуть аналогічні рішення через введені США санкції, які призвели до погіршення економічної ситуації та ведення бізнесу в Росії, зокрема знецінення рубля та логістичні проблеми.
Наразі в Японії набирають обертів корпоративні кроки щодо перегляду ділових відносин з Росією у бізнесі.
- Також компанія-гігант Apple приєдналася до санкцій проти країни-агресора РФ, що вторглася в Україну. Зокрема, росіяни більше не зможуть купити техніку в офіційних онлайн-магазинах.
- Відомо, що десятки громадян Японії надсилають заявки на приєднання до нещодавно створеного «Інтернаціонального легіону».
- Варто зазначити, що розв’язана війна проти України поклала край іноземним інвестиціям у Росію. Росія вже має всі ознаки неінвестованого ринку для глобальних інвесторів.