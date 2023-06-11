11 червня Гондурас відкрив посольство в Пекіні, лише через кілька місяців після того, як країна Центральної Америки розірвала зв'язки з Тайванем, щоб встановити дипломатичні відносини з Китаєм.

Джерело: AP

Вранці 11 червня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган і його колега з Гондурасу Енріке Рейна взяли участь в урочистому відкритті посольства. Зауважується, що Гондурас все ще має визначити постійне місце розташування посольства та збільшити кількість персоналу.

Цинь пообіцяв, що Китай створить нову модель з Гондурасом “дружнього співробітництва” між країнами з різними розмірами та системами.

Символом зміцнення дипломатичних відносин між двома сторонами став шестиденний візит президента Гондурасу Ксіомари Кастро до Китаю.

Гондурас встановив офіційні відносини з Китаєм у березні, ставши останньою в низці країн, які розірвали дипломатичні відносини з Тайванем. КНР розглядає Тайвань як “сепаратистську провінцію”, яку, у разі необхідності, можна відвоювати силою, і забороняє своїм власним дипломатичним партнерам мати офіційні зв’язки з Тайбеєм.

Відносини, встановлені в березні, стали дипломатичною перемогою Китаю на тлі загострення напруженості між Пекіном і Сполученими Штатами, включаючи посилення наполегливості КНР щодо Тайваню.

КНР і Тайвань ведуть боротьбу за дипломатичне визнання після того, як розділилися під час громадянської війни в 1949 році, і Пекін витратив мільярди, щоб отримати визнання своєї політики “одного Китаю”.

Зауважимо, Гондурас залишив Тайбей заради Пекіна після того, як попросив майже 2,5 мільярда доларів допомоги.

22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.

У лютому 2023 року у Центральному розвідувальному управлінні США зазначили, що китайський лідер Сі Цзіньпінь може планувати вторгнення на Тайвань до 2027 року.

18 лютого група китайських офіційних осіб прибула з візитом до Тайваню вперше за три роки з початку пандемії COVID-19, аби відвідати культурний захід у період різкого зростання військової напруженості в Тайванській протоці.

Згодом стало відомо, що Пентагон допомагає Тайваню зосередитися на тактиці та системах озброєннях, які ускладнять атаку на острів. США помітно збільшують кількість військ, розгорнутих на Тайвані – більш ніж у чотири рази – аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Нещодавно прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян пообіцяв “мирне возз’єднання” з Тайванем, а також рішучі кроки проти незалежності острова, водночас Тайбей відповів, що Пекін повинен поважати прихильність народу Тайваню до демократії та свободи.