З березня цього року Гонконг почне безоплатно роздавати авіаквитки для того, щоб привернути увагу туристів до цього регіону й підвищити рівень туризму. Загалом планується роздати 500 тисяч квитків.

Про це інформує Euronews.

Останніми місяцями місто скасувало обмеження на подорожі через пандемію COVID-19, включаючи обов’язкову ізоляцію після прибуття.

Тепер місто сподівається відновити масштабний вплив пандемії на індустрію туризму. І частина плану Гонконгу передбачає безоплатне роздавання 500 000 авіаквитків на суму понад 250 мільйонів євро.

Ще в жовтні виконавчий директор Ради з туризму Гонконгу Дейн Ченг розповів ВВС, що безоплатні квитки спочатку були куплені для підтримки авіакомпаній під час пандемії.

Першого лютого виконавчий директор Гонконгу Джон Лі запустив кампанію “Hello Hong Kong” на 2 мільярди доларів (1,8 мільярда євро), відтак роздавання авіаквитків почнеться 1 березня.

За даними видання, у 2019 році до початку пандемії COVID-19 Гонконг відвідало 56 мільйонів туристів, що в сім разів перевищує його населення. Але його суворі обмеження, пов’язані з пандемією, протягом останніх трьох років не дозволяли туристам відвідувати регіон, зруйнувавши туристичну галузь та його економіку. Згідно з попередніми даними уряду, минулого року ВВП міста впав на 3,5 % порівняно з 2021 роком.

Зауважимо, що пандемія COVID-19 та суворі карантинні обмеження негативно вплинули на розвиток економіки Гонконгу. Потенційно це місто і водночас спеціальний адміністративний район Китаю втратило 27 мільярдів доларів за останні три роки.

Згідно з даними Natixis SA, економіка Гонконгу могла б зростати у середньому на 2,8% протягом останніх трьох років за умови відсутності коронавірусу. Тоді б зростання становило близько 7% валового внутрішнього продукту міста у 2018 році.

Гонконг став одним із найбільш ізольованих міст у світі через закриття кордонів на майже три роки. Очікується, що фінансовий центр незабаром відкриє свій кордон з материковим Китаєм після скасування обмежень стосовно поширення вірусу. Заборони охоплювали польоти та обов’язковий карантин у готелях протягом 2022 року. Економіка, ймовірно, відновиться цього року.

Старший економіст Natixis Гіра Нга сказав, що повторне відкриття Китаю “стане каталізатором для зростання Гонконгу з відновленням транскордонної діяльності”. Цього року економіка може зрости на 4%. Проте вимоги до тестування, які вводять для мандрівників з Китаю, можуть затримати нормалізацію.

Гонконг прагне довести. що все ще може бути “світовим містом Азії”. Зростання процентних ставок і зниження глобального попиту також негативно впливають на економіку.

“Нормалізація економічної діяльності допоможе Гонконгу зберегти статус фінансового центру, але певний циклічний тиск уже став структурними шрамами”, – додав Гіра Нга.

За часи пандемії багато місцевих жителів виїхали з міста. Через міграцію з’явилися широкі побоювання щодо його здатності конкурувати з такими місцями, як Сінгапур. Станом на червень 2022 року населення міста скоротилося приблизно на 216 тисяч людей, або ж 2,8%, до 7,3 мільйона.

Минулого року економіка Сінгапуру зросла на 3,7%. Місто оголосило про плани щодо залучення висококваліфікованих працівників. Водночас аналогічну політику вирішили ввести у Гонконгу, а саме план послаблення візових правил, щоб зупинити витік мізків.