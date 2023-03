Горілчаний бізнес Євгена Черняка досі не вийшов з російського ринку – розслідування Molfar

Про це повідомляє Molfar.

У березні український Forbes опублікував новину про те, що холдинг Global Spirits – якому належать бренди Хортиця, Мороша, Шустов – відкликав ліцензію на виробництво та продаж горілки у Росії. У новині також мовиться, що сама компанія не поставляє туди продукцію з 2014 року.

Однак команді Molfar вдалось встановити, що родина Черняків насправді продовжувала отримувати прибуток від бізнесу у Росії і після 2014 року. Більш того, навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року компанія, схоже, провела лише номінальні зміни у структурі свого російського бізнесу.

Важливою частиною цієї історії є кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd. Саме через неї Євген Черняк – бізнесмен, учасник TOP 100 Forbes, автор каналу Big Money на YouTube, бізнес-спікер №1 в СНД – володів українською компанією Global Spirits.

Покупцям вона відома своїми алкогольними брендами – Мороша, Хортиця, Первак та іншими. Завоювавши успіх на українському ринку, Global Spirits вийшла на нові, серед яких – російський. Таким чином була заснована Global Spirits Russia, якою Євген Черняк також володів через кіпрську AMG-77 Investment Ltd.

За час свого існування AMG-77 Investment Ltd двічі змінила кінцевого бенефіціара:

у 2007-му замість Євгена Черняка власником компанії став його син Олександр Черняк-молодший, на той момент 16-річний.

у 2015 році, через рік після анексії Криму та початку війни в Україні, місце Олександра Черняка-молодшого отримав його дідусь, батько Євгена – Олександр Черняк-старший.

Кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd, окрім Global Spirits Russia, володіла двома іншими кіпрськими компаніями – Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd.

Назви російської та кіпрських компаній важливі, оскільки саме під їх контролем знаходились компанії, що ліцензували випуск горілчаних виробів Черняка у РФ. Загалом таких компаній чотири.

ООО “Родник и К” – є частиною Global Spirits Russia (у 2022 змінила назву на Традиції успіху), володіє ТМ Шустовъ і Мороша.

ООО “Торговый дом “Мегаполис” – дистриб’юторська компанія, є частиною Global Spirits russia/Традиції успіху.

ООО “русский север”– юрособа заводу у Вологді, до квітня 2022 власники – Oxford AMG-77 Ltd🇨🇾(99%) та Торговельний Дім “Мегаполіс” (1%).

АО “Феодосийский завод коньяков и вин” – схоже, входить до активів Global Spirits у РФ.

Усі ці компанії відповідали за виробництво та дистрибуцію алкогольних напоїв Global Spirits у Росії і після 2014 року. Більш того, українська та російська гілки бізнесу продовжували співпрацю також після 2014 року.

Як і мовилось у новині українського Forbes, з 2014 року компанія припинила постачати до Росії горілку. Однак всі інші товари й надалі постачались до країни-агресорки.

Зокрема за даними порталу 52wmb компанії постачали комплектуючі – пляшки, етикетки, корки. На додаток, імпорт йшов і з Росії до України.

З України до Росії постачались:

у 2015 ТОВ “Українська Дистрибуційна Компанія” (до грудня 2020 року у власності Global Spirits) постачає РОДНИК і К безбарвні скляні пляшки Хортиця Стандарт.

у 2017 ТОВ “Українська Дистрибуційна Компанія” постачає “російська північ” безбарвні скляні пляшки Первак.

З Росії до України постачались (ТОВ “Глобал Спірітс Груп” – відомо про 29 постачань з РФ):

1 постачання від ООО “Джи Эф Рус” (російський постачальник імпортних харчових продуктів) у грудні 2021;

1 постачання у 2020 від ООО “Тд Мегаполис” By Order Of Global Spirits Amg Europe Ltd (Мегаполіс входить у російські активи GS);

3 постачання (1, 2, 3) від ООО “Окил Сато” (російський виробник етикеток) у 2021;

24 постачання від “Производственное Унитарное Предприятие Алкопак” (російський виробник пакування для алкоголю), останнє – у січні 2022.

ТОВ “Глобал Спірітс Європа” (ГСЄ) отримувало від російського “Производственное Унитарное Предприятие Алкопак” (російський виробник пакування для алкоголю) 10 постачань корків з логотипами до лютого 2021.

Важливо зауважити, що до 24 лютого 2022 року саме кіпрській компанії AMG-77 Investment Ltd через ряд інших компаній належав весь алкогольний бізнес, який був ліцензований Global Spirits для російського ринку. А контроль за AMG-77 Investment Ltd був у родини Черняка.

Як і в Україні, у Росії бренд горілки “Хортиця” та інші були серед тих, хто мав найвищі продажі. Компанія багато продавала і багато сплачувала податків.

OSINT-спільнота Molfar нарахувала мінімум $14 млн податків до російського бюджету, сплачених підконтрольними AMG-77 Investment Ltd компаніями протягом останніх восьми років.

Не припиняв вести бізнес у Росії і батько Євгена Черняка, який є власником Запорізького заводу кольорових металів

Лише за два місяці 2022-го завод поставив кабельну продукцію до Росії тричі на суму $275 тисяч (за даними порталу 52wmb). Останнє постачання відбулося 24 лютого 2022 року.

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, компанія Global Spirits відкликала ліцензію на виробництво та продаж своєї продукції на території країни-агресора. Molfar простежив, що відбувалось далі.

У травні 2022 року кіпрська компанія AMG-77 Investment Ltd перестає бути власником російських юросіб. Новим власником усіх підконтрольних раніше “кіпріотам” російських компаній стає Олександр Беспалов.

Інформації про угоди не вдалось знайти ані українським, ані навіть російським журналістам. Питання важливе: “Хортиця” була лідером за продажами на російському ринку. Чому завод-виробник і компанія-ліцензіат змінили власника, не демонструючи угоду? Звʼязатись з Беспаловим не вдалось, але для нього весь бізнес AMG-77 Investment Ltd – не чужий.

Беспалов очолював правління АО “Феодосийский завод коньяков и вин” ще у 2020 році. Водночас він, ймовірно, працював в ООО “Торговый Дом “Мегаполис”. Іншими словами, ймовірно саме Беспалов був менеджером кількох компаній, що належали кіпрській компанії, яка, своєю чергою, належала родині Черняків.

Практика американських та європейських компаній показує формат відчуження російського бізнесу на користь його менеджменту як один зі способів залишити ринок.

Сам Євген Черняк про це так не говорить, оскільки ніколи не визнавав, що має бізнес в Росії. Більш того, матеріали, що публікувались на цю тему, піддавались жорстокій цензурі та вилучались з пошуку Google.

Так само до цієї публікації журналісти не знаходили приналежність Євгена Черняка до кіпрської G-77 Investment Ltd, а отже не вдавалось прослідкувати й звʼязок з Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd, які контролювались через згадану вище компанію. А отже, й до всього російського бізнесу.

Таким чином можна зробити висновок, що ніякої угоди насправді немає: є просто пул компаній, що продають бренд, сплачують кілька мільйонів доларів податку щороку й мають понад три тисячі співробітників, і змінюють власника. А Global Spirits Russia змінює назву на більш зрозумілу російському істеблішменту – Традиції успіху. Показово, що Беспалов зазначає на своїй сторінці VK навчання в академії ФСБ і наявність громадянства Росії.

Що з брендами “Хортиця”, “Шустов”, “Мороша” в Росії зараз?

Всім українським брендам спробували знайти нову назву, яка б не сильно відрізнялась від попередніх. Згідно з реєстром, ТМ “Шустовъ” та “Мороша лесная” зареєстровані на “Родник и К” у вересні 2022 та січні 2023.

Щодо “Хортиці”, то вдалося отримати доступ до фотографій з “новим” брендом “Хорта”. Такі пляшки можна знайти, наприклад, у російській філії Ашану. Вказаний виробник – ООО “Русский север”. ТМ “Хорта” з ідентичним написом не знайшли, єдина відома ТМ “Хорта” зареєстрована у 1992 на запорізьке КП “Хорта” і не діє з 2001.

Поміж вище вказаних доказів, які прямо чи опосередковано вказують на номінальність угоди між AMG-77 Investment Ltd та Олександром Беспаловим, команда Molfar знайшла ще один.

У червні 2022 року, лише через місяць після “горілчаної угоди року”, юрособа, яка може належати до української групи Global Spirits, реєструє ТМ “Шустов” на території Росії, а отже, компанія схоже продовжує бути присутньою на російському ринку.

Юридична особа, яка зареєструвала ТМ “Шустов” у РФ, називається GSH Trademarks Limited, компанія також володіє правами на ТМ “Хортиця” в Україні.

У 2007-му власником GSH Trademarks Limited була кіпрська Oxford Amg-77 Limited, станом на лютий 2023 – Global Spirits Amg Europe Ltd. При цьому Global Spirits Amg Europe Ltd з 2021 володіє реєстрант Signa Consulting Trust Reg, у 2020-му володів Євген Черняк. Ба більше, Global Spirits Amg Europe Ltd володіє українською ТОВ “Глобал спірітс груп”.

ДОВІДКА: Євген Черняк – бізнесмен, голова наглядової ради великого алкогольного холдингу Global Spirits.

До складу Global Spirits входить низка підприємств з виробництва горілки, настоянок, коньяків і бренді, вин, шампанського, вермутів і слабоалкогольних напоїв (бренди “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Мікадо”, “Shustoff” та інші).

Global Spirits керує двома заводами – ПрАТ “Одеський коньячний завод” та “Лікеро-горілчаний завод (ЛГЗ) “Хортиця”. Раніше #Букви публікували розслідування “Український коньяк – “лікер богів” чи отрута?”, в якому аналізували, зокрема, продукцію цих заводів. В матеріалі йдеться про кримінальне провадження щодо постачання фальшованого коньячного спирту. Власний аналіз #Букв також показав використання фальшованого коньячного спирту в продукції “ОКЗ”.

Також Черняк – ведучий YouTube-каналу про бізнес “Big Money”. На своєму YouTube-каналі він проводить інтерв’ю з різними людьми: не тільки з бізнесменами, але і з представниками шоу-бізнесу. Крім того, там є інтерв’ю з політичним діячем Андрієм Портновим – колишнім заступником голови адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Влітку Черняк оскандалився, зробивши репорт свого “пророчого” допису про коронавірус. Але користувачі швидко побачили, що він був повністю відредагований.

Одна з новин – “Власник “Хортиці” змінив Facebook-пост від 2018 року, щоб “передбачити” пандемію” – про це вийшла на #Буквах, після чого Черняк заявив, що збирається позиватися проти видання.

Причина – що крім історії з “пророцтвом” зазначено, що Євген Черняк проводить платні бізнес-форуми. Адвокат Черняка називає це брехнею і вимагав видалити інформацію.

Своєю чергою, адвокат #Букв заявив, що опублікована інформація – про те, що Євген Черняк проводить платні лекції і тренінги – не є секретною, приватною. Інформація є відкритою, як для журналістів, так і для будь-якої іншої людини.