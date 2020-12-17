Про це йдеться у презентації НАБУ для комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, оприлюдненій пресслужбою Бюро.

У презентації НАБУ наводить переклад українською фрагменту бесіди між топменеджером групи ДТЕК та невідомою іноземною особою.

У цьому фрагменті менеджер ДТЕК інформує співрозмовника про те, що планується позачергове засідання парламенту з метою ухвалення змін до держбюджету та затвердження кандидатки на посаду очільниці Міненерго. Ось як менеджер описує кандидатку:

“Отже, є один кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини, і на сьогодні це кандидат, якого буде запропоновано, і якщо за неї проголосують і вона отримає підтримку — це достатньо полегшить наше життя. Оскільки ми з нею розмовляємо спільною мовою, вона з міністерства, вона все знає. Вона… її остання посада в міністерстві була Директор Департаменту електроенергії. Вона в курсі всього, і я сподіваюсь, що вона зможе… І вона хороший персонаж з точки зору, що дуже piшуча і готова швидко працювати. Отже, вона— моя остання надія. Якщо за неї не проголосують, тоді, те що ми почули від прем’єр-міністра — він планує призначити її першим заступником в діюче міністерство, це якщо піде щось не так з парламентом. Отже, розумієш, нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки та різних людей в секторі…”

Ця розмова, як зазначає НАБУ, відбулася у березні-квітні поточного року. 29 березня прем’єр Денис Шмигаль подав до парламенту законопроєкти №3279 (про зміни до держбюджету) та №3980 про призначення на посаду міністра Ольги Буславець. Раніше вона, як зазначає представник ДТЕК в розмові, була гендиректоркою Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

Законопроєкт про призначення Буславець на вимогу президента Володимира Зеленського під час сесії був знятий з розгляду. Це відбулося 30 березня. І, як попереджав співрозмовника топменеджер групи, згодом (16 квітня) вона була призначена першим заступником міністра та тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра енергетики.