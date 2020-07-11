Влада Хорватії ухвалила рішення про необхідність проходження 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема для України.

Про це заявив посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

“В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на COVID-19 не давніше, як 48 годин, – без самоізоляції. Детальніше згодом”, – написав посол.

При цьому він не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.