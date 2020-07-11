Про це заявив посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter.
“В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на COVID-19 не давніше, як 48 годин, – без самоізоляції. Детальніше згодом”, – написав посол.
При цьому він не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.
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