Оновлений список країн червоної та зеленої зон був опублікований Міністерством охорони здоров’я України.
Відтепер українські громадяни та іноземці при в’їзді в Україну з Хорватії, будуть зобов’язані проходити самоізоляцію із застосуванням додатку “Дій вдома”.
Самоізоляцію можна припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Зазначимо, у “червоному” списку залишаються Албанія та Чорногорія.
У МВС щодо цього додали, що якщо людина приїхала з країни “зеленої зони” (згідно зі списком), то самоізоляція або обсервація не потрібні.
Також, щоб потрапити до України, іноземці зобов’язані мати поліс медичного страхування.
- Уряд знову змінив правила в’їзду до України з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної держави як “країни зі значним поширенням COVID-19”.