У неділю, 30 серпня, Хорватія потрапила до червоної зони за поширенням коронавірусу. Потрапляння країни до "червоного" списку торкнеться українських туристів.

Оновлений список країн червоної та зеленої зон був опублікований Міністерством охорони здоров’я України.

Відтепер українські громадяни та іноземці при в’їзді в Україну з Хорватії, будуть зобов’язані проходити самоізоляцію із застосуванням додатку “Дій вдома”.

Самоізоляцію можна припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Зазначимо, у “червоному” списку залишаються Албанія та Чорногорія.

У МВС щодо цього додали, що якщо людина приїхала з країни “зеленої зони” (згідно зі списком), то самоізоляція або обсервація не потрібні.

Також, щоб потрапити до України, іноземці зобов’язані мати поліс медичного страхування.