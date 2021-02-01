У Хорватії продовжили рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону, воно буде діяти до понеділка, 15 лютого.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії.

У відомстві заявили, що громадяни України не мають права на в’їзд до Хорватії з туристичною метою до 15 лютого.

У посольстві повідомили, що особи, в тому числі і громадяни України, які прибувають в Хорватію з країн, де поширений новий штам коронавірусу, при в’їзді в країну мають пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до семи днів, якщо буде зданий додатковий ПЛР-тест на території Хорватії (після семи днів самоізоляції) і якщо він буде негативний.

Також українці, які в’їжджають до Хорватії з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в’їхати в країну без негативного результату ПЛР-тесту за умови, що залишать територію Хорватії протягом 12 годин з моменту в’їзду.

Посольство повідомило, що громадяни України, які планують в’їжджати до Хорватії для здійснення волонтерської діяльності на територіях, що постраждали від землетрусу, мають право в’їхати в Хорватію без негативного результату ПЛР тесту при наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

Інші умови в’їзду громадян України до Хорватії в період дії обмежувальних заходів залишаються без змін.