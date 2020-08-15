Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич в своєму Twitter-акаунті.

“До уваги громадян України! Хорватія продовжила до 31.08.20 чинні умови в’їзду іноземців в країну. Українці і далі в’їжджатимуть в Хорватію відповідно до теперішніх умов”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 10 липня Інститут охорони здоров’я Хорватії прийняв рішення про те, що усі громадяни третіх країн, які мають підставу на в’їзд до Республіки Хорватія з таких мотивів:

– з особистих невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. При цьому, самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через сім днів після прибуття в Хорватію здасть забір матеріалу з носа і горла та отримає негативний результат ПЛР тесту на SARS-CoV-2;

– особи, які в’їжджають в Республіку Хорватія з туристичною метою, або іншою діловою метою та заради навчання можуть в’їхати до країни без обов’язкової 14-денної самоізоляції, за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який повинен бути зроблений протягом 48 годин до моменту прибуття в Хорватію (рахується від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід). При відсутності ПЛР-тесту – обов’язкова 14-денна самоізоляція.