Хорватія продовжила до 15 серпня дію обмежень на в'їзд іноземців, зокрема українців. Громадяни України і надалі будуть в'їжджати до Хорватії з обов'язковою 14-денною самоізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.

Про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

“До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах”, – написав він.

Нагадаємо, 11 липня Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема України, які мають право на в’їзд.

Також на сторінці посольства України у Хорватії повідомили, які категорії українців мають право на в’їзд до країни. Це, зокрема:

працівники медичних установ, медичні дослідники й співробітники, фахівці з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;

перевізники товарів та інші представники транспортних служб;

особи, які прямують транзитом;

громадяни, котрі їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або мають інший економічний інтерес, але з документами, що підтверджують мету візиту;

особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).

При цьому громадяни України, які мають дійсний дозвіл на проживання в країнах ЄС не потребують обов’язкової самоізоляції та пред’явлення ПЛР-тесту. Українці також мають право на транзитний проїзд через Хорватію без пред’явлення тесту, але за наявності підтвердження, що наступна країна проходження дозволить в’їзд.