Про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич у Twitter.
“До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах”, – написав він.
Нагадаємо, 11 липня Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема України, які мають право на в’їзд.
Також на сторінці посольства України у Хорватії повідомили, які категорії українців мають право на в’їзд до країни. Це, зокрема:
- працівники медичних установ, медичні дослідники й співробітники, фахівці з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;
- перевізники товарів та інші представники транспортних служб;
- особи, які прямують транзитом;
- громадяни, котрі їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або мають інший економічний інтерес, але з документами, що підтверджують мету візиту;
- особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).
При цьому громадяни України, які мають дійсний дозвіл на проживання в країнах ЄС не потребують обов’язкової самоізоляції та пред’явлення ПЛР-тесту. Українці також мають право на транзитний проїзд через Хорватію без пред’явлення тесту, але за наявності підтвердження, що наступна країна проходження дозволить в’їзд.
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