Хорватія офіційно оголосила про виведення своїх військовослужбовців з Іраку.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства оборони Хорватії.

“Ми стежимо за ситуацією в області безпеки з союзниками, і відповідні рішення будуть прийматися в координації з союзниками. Ми підкреслюємо, що безпека хорватських солдатів має першочергове значення”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що хорватська місія буде передислокована з Багдада до Кувейту.

При цьому підкреслюється, що хорватські військовослужбовці знаходяться в безпеці.

Відзначається, що в Кувейт направлені 14 хорватських військових. Одночасно ще 7 хорватських військовослужбовців повертаються додому до Хорватії.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.