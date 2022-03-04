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Горить найбільша в Європі АЕС – Європа має прокинутися – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли російськими військовими та пожежу на ЗАЕС і закликав світових лідерів зупинити агресію РФ.

П’ятниця, 4 березня 2022, 04:15
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Відповідне звернення він розмістив у Facebook.

За словами Зеленського, наразі обстріли відбуваються з танків, обладнаних тепловізорами, що означає усвідомленість дій російських загарбників. Президент наголосив, що у такий спосіб РФ хоче повторити Чорнобильську катастрофу у більших масштабах.

“На АЕС 6 енергоблоків. На Чорнобилі зірвався один. Я звернувся до всіх партнерів. Це вперше в історії держава обстрілює атомну електростанцію. Це ядерний терор. Російські пропагандисти погрожували ядерним попилом раніше. Тепер це не погрози, а реальність. Аварія може спровокувати евакуацію всієї Європи. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції”, – заявив Зеленський.

Також він закликав громадян Європи мотивувати уряд своїх країн до дій, аби зупинити РФ від вчинення катастрофи.

Теги: Володимир Зеленський, ЗАЕС, Запорізька АЕС, російсько-українська війна, Ядерна загроза

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