Горить найбільша в Європі АЕС – Європа має прокинутися – Зеленський

Відповідне звернення він розмістив у Facebook.
За словами Зеленського, наразі обстріли відбуваються з танків, обладнаних тепловізорами, що означає усвідомленість дій російських загарбників. Президент наголосив, що у такий спосіб РФ хоче повторити Чорнобильську катастрофу у більших масштабах.
“На АЕС 6 енергоблоків. На Чорнобилі зірвався один. Я звернувся до всіх партнерів. Це вперше в історії держава обстрілює атомну електростанцію. Це ядерний терор. Російські пропагандисти погрожували ядерним попилом раніше. Тепер це не погрози, а реальність. Аварія може спровокувати евакуацію всієї Європи. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції”, – заявив Зеленський.
Також він закликав громадян Європи мотивувати уряд своїх країн до дій, аби зупинити РФ від вчинення катастрофи.
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