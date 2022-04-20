Українська військова з підрозділу "Госпітальєрів" Кіра Нечай, чиє фото стало вірусним у соцмережах, ексклюзивно розповіла про свою роль у підрозділі та про цивільне життя.

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До лав “Госпітальєрів” Нечай вступила у лютому, з початку повномасштабного вторгнення. За її плечима – досвід у тактичній медицині, який вона отримала протягом 2014-2015 років, хоч і в складі іншої організації.

” В екіпажі я парамедик і відповідно моє завдання — надання допомоги пораненим на етапі евакуації. Працюємо по тих напрямках, де це найбільш актуально, перший місяць це була Київська область, а зараз Схід.”, – зазначила Кіра Нечай.

У цивільному житті Нечай працює в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), проте детальніше про свою посаду та діяльність не розповідає.

Також військова пояснила, що напівавтоматичний карабін KRISS Vector, який вона тримає на фото — це її особиста зброя.