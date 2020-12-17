Колишній глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев заявив, що вранці 17 грудня до нього приїжджали співробітники прокуратури та Державного бюро розслідувань. Під час візиту самого Кудрявцева вдома не було, але прокуратура та ДБР залишили йому 3 повістки.

Про це Кудрявцев розповів на своїй Facebook-сторінці.

“На жаль, про свій візит вони не попереджали, тому зустрітися не вдалося. Тому “гості” залишили три повістки, так і не пояснивши, навіщо приїжджали”, – написав він.

Колишній чиновник додав, що його сім’я навіть не відразу зрозуміла, що це насправді ДБР та прокуратура, адже співробітники приїхали на елітних автомобілях Mercedes та Range Rover.

Кудрявцев нагадав, що проти нього вже починали та закривали кримінальні провадження.

“Усі справи проти мене були закриті. Так було в 2017 році, так було і в 2019-му. Так буде і зараз. Адже це не справи про корупцію, якісь вимагання чи хабарі. Це справа про нібито підробку диплома, якої не було, що вже двічі підтвердила і сама прокурор, яка сьогодні приїжджала. Адже вона ж і закривала ці справи!” – написав ексголова ДАБІ.

Кудрявцев зазначив, що має пояснення несподіваному візиту силовиків. Річ у тому, що колишній чиновник нещодавно заявив про наміри повернутися до активної професійної діяльності. Це, за його словами, могло не сподобатися “опонентам із будівельної мафії”.

“Водночас щиро раджу правоохоронцям менше прислухатися до порад одіозного забудовника Юрія Горового. А якщо вже спілкуєтеся з ним, то поцікавтеся, чи не він стоїть за нелегальним будівельним бізнесом і тіньовою роботою ДАБІ? Чи не він контролює видачу дозвільних документів на будівництво, зокрема, і в місті Києві? Попереджаю: ніякі дії моїх опонентів, навіть із залученням силових структур, мене не залякають. Хто і кого смикає за ниточки давно відомо”, – резюмував Кудрявцев.