Помічник Президента Андрій Єрмак розповів, що Україна розраховує залучити до перемовин стосовно Донбасу переселенців, що живуть на підконтрольних територіях.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Ми розраховуємо, що буде прийнято нашу пропозицію щодо зміни формату представництва жителів Донбасу в ТКГ. Ми вважаємо, що цей формат повинен бути розширений, і до роботи ТКГ в Мінську повинно бути притягнуто більш широке коло представників, включаючи жителів територій, підконтрольних українському уряду, а також переселенців, на даний момент вимушено які не проживають на території Донбасу. З нашого боку будуть запропоновані люди, які користуються високим моральним авторитетом на території Донбасу”, – сказав він.

При цьому Єрмак навів приклад хлопця з Луганська, якого зустрів під час свого візиту до Таллінна.

“Він відомий айтішник. Він готовий повернутися в рідне місто, як тільки припиняться військові дії. Його знають у Луганську, він створив велику кількість робочих місць, але він не зміг там залишитися, коли почалася війна. І зараз, маючи можливість жити в Європі, він хоче повернутися в Луганськ. І в цьому випадку ми знімаємо питання про відсутність діалогу з жителями Донбасу”, – розповів він.

На думку помічника Президента, така формула є справедливою і відповідає здоровому глузду.

При цьому він також розповів, що наразі Росія не дала на подібну пропозицію ані негативної, ані позитивної відповіді.

“Я думаю, що ми це будемо обговорювати на рівні ТКГ. Чесно кажучи, мені здається, що ця ідея може стати поворотною в діалозі”. – додав він.