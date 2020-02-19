Це сталося під час сьогоднішнього засідання Ради безпеки ООН.

Закінчуючи свій виступ на засіданні Радбезу, Кислиця перейшов на російську мову. Він зробив це для того, щоб звернутися, в тому числі, до громадян Російської Федерації, “яким не байдуже сьогодення та майбутнє країни”.

Український дипломат згадав російського поета Євгена Євтушенка та його вірш “Чи хочуть росіяни війни?”.

“Я хотів би нагадати, що років 90 тому в маленькому сибірському містечку в Іркутській області з романтичною назвою Зима в сім’ї балтійського німця Олександра Гангуса, сина Рудольфа Гангуса, народився син. Примітним для нашої дискусії мені видається те, що саме цей поет, який повернувшись з поїздки на Захід у розпалі “холодної війни” написав відомий вірш “Чи хочуть росіяни війни?”. Я думаю, багато хто вже здогався, що йдеться про Євгена Євтушенка”, — сказав Кислиця.

Дипломат процитував рядки із зазначеного вірші і додав, що відповіддю на це питання стане парад 9 травня в Москві.

“Відповіддю на запитання, чи хочуть російські війни, в умови сьогоднішньої Росії стане парад 9 травня на Червоній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники”, — підкреслив він.