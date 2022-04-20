російсько-українська війна

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Готові провести спеціальний раунд перемовин з РФ у Маріуполі – Подоляк про розблокування міста

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спільно з головою української делегації на перемовинах з РФ Давидом Арахамією готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі з представниками російської сторони щодо евакуації усіх військових та цивільних із заблокованого міста.

Середа, 20 квітня 2022, 23:58
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Про це він повідомив у Twitter.

“Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів”, – зазначив Подоляк.

Раніше заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” оголосив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.

Теги: евакуація, Арахамія, перемовини, Подоляк, розблокування маріуполя, російсько-українська війна

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