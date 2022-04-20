Готові провести спеціальний раунд перемовин з РФ у Маріуполі – Подоляк про розблокування міста

Про це він повідомив у Twitter.
“Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів”, – зазначив Подоляк.
Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Раніше заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” оголосив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про погіршення ситуації у заблокованому російськими військами Маріуполі. Водночас наголосив, що на заводі “Азовсталь” наразі перебуває близько тисячі цивільних жителів.
- Внаслідок бомбардувань та обстрілів з боку російської армії маріупольський завод “Азовсталь” майже повністю знищено.
- Народний депутат Сергій Тарута заявив, що на маріупольську лікарню в районі заводу “Азовсталь” скинуто потужну бомбу.
- Також міська рада Маріуполя констатувала, що російські загарбники знищили місцевий Азовський судноремонтний завод – найстаріше підприємство Маріуполя.