Готові провести спеціальний раунд перемовин з РФ у Маріуполі – Подоляк про розблокування міста

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спільно з головою української делегації на перемовинах з РФ Давидом Арахамією готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі з представниками російської сторони щодо евакуації усіх військових та цивільних із заблокованого міста.

Про це він повідомив у Twitter.

“Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів”, – зазначив Подоляк.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Раніше заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” оголосив про готовність військових евакуюватися з Маріуполя за підтримки третьої сторони та закликав РФ забезпечити гуманітарний коридор для цивільних, котрі не мають наразі змоги залишити свої укриття через безперервні обстріли з боку російських військ.