“Шоколаду багато не буває” – фраза, яка може стати справжнім гімном солодкоїжок. І якщо ви з цим згодні – сьогоднішній рецепт для вас.
Це печиво красиве та смачне, що робить його ідеальним для святкового столу. Воно ніжне, м’яке та ароматне, а кількість цукру за необхідності можна регулювати. Ці ласощі вподобають і дорослі, і діти.
Вам знадобляться:
- 80 г борошна;
- 20 г какао порошку;
- 50 г цукрової пудри (і трохи для посипки печива);
- 30 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 0,5 ч.л. розпушувача;
- щіпка солі.
Далі все дуже просто: масло кімнатної температури розмішайте з цукровою пудрою та додайте яйце. Змішайте між собою борошно, какао та розпушувач і змішайте з рештою інгредієнтів.
Ретельно замісіть тісто, обгорніть його харчовою плівкою та на 30 хв покладіть до холодильника на 30 хвилин. Опісля з охолодженого тіста сформуйте кульки та обкатайте їх у цукровій пудрі. Випікайте печиво у розігрітій до 180 C° духовці протягом 10-12 хвилин.
Смачного!