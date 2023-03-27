російсько-українська війна

28 березня

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«Готуємося до важливих заходів» – Зеленський провів розмову з Дудою

27 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зокрема обговорили оборонні потреби нашої країни.

Вівторок, 28 березня 2023, 01:04
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Про це глава української держави повідомив у Facebook.

Наприкінці насиченого дня Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою, розповівши про перебіг бойових дій, ситуацію на окремих ділянках фронту.

Окрім цього, глави держав обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час.

Готуємося до важливих заходів”, – зауважив український президент.

Зауважимо, 27 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Під час відеозвернення, президент також повідомив, що відбувається підготовка до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена та Сполучених Штатів — Саміт за демократію. Він заявив, що Україна братиме участь, запевнивши, що “наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно”.

У період з 27 березня по 31 березня Збройні сили Польщі разом із військами союзників проведуть військові навчання під назвою “Zalew-2023” в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю РФ.

Теги: Анджей Дуда, Зеленський, оборонні потреби, підтримка, ситуація на фронті, телефонна розмова, союзники

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