Якщо між РФ і НАТО розпочнеться конфлікт, Чехія постраждає негайно, заявив начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржека на початку свого виступу на зустрічі командувачів чеської армії. Армія Чехії буде активним учасником з першої хвилини, наголосив він, зауваживши, що "надія — це не стратегія".

Про це повідомляє Idnes.

Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати, тож не можна виключати навіть найсерйозніших сценаріїв, пояснив він.

За словами глави Генштабу Чехії, чеська армія буде активним учасником з першої хвилини у разі прямого збройного протистояння НАТО та РФ.

Це перша нарада командування після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, а також перша для Карела Ржека на посаді начальника Генштабу.

Чеська армія повинна зберегти антитерористичний досвід, але в першу чергу вона повинна підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.

“Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається вона на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний мир – це утопія. Період попередження про цю кризу триває принаймні з 2014 року”, – сказав він, додавши, що західне співтовариство не хоче бачити ознак. “Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія”, – додав він.

Попри збільшення військового бюджету, на думку Ржека, армії не вистачить ресурсів для ідеального розв’язання всіх проблем. “Ми повинні бути жорстоко ефективними”, – закликав він. За його словами, найбільше переозброєння чеської армії в історії країни вже не просто бажання, а абсолютна необхідність.

Головною метою назвав боєздатність і перерахував п’ять пріоритетних напрямків, на яких хоче зосередитися.

Він хоче першим провести військовий огляд обороноздатності країни.

“Ми маємо переглянути сценарії та плани оборони, наскільки вони реалістичні та відповідають поточній ситуації та ресурсам. Ми маємо бути готові відповісти тут і зараз”, – зазначив він.

Другим пріоритетом має бути бачення майбутньої війни. За словами Ржека, якщо зараз країна приймає рішення про закупівлю систем озброєння на наступні 40 років, їй абсолютно необхідно знати, як вона буде воювати в майбутньому. Тому він створив спеціальну раду для майбутньої війни і очікує результатів до середини наступного року.

Третім пріоритетом є прискорення модернізації армії.

“Часто ми наздоганяємо лише те, що нам давно потрібно. Мало наклеїти латки і надолужити затримку”, – констатував він.

Четвертим пріоритетом має стати кадрова сфера.

“Люди — це все, вони виграють війни, а не зброя”, — сказав він, попередивши, що армія недоукомплектована, старіє і потребує системного вирішення. Водночас “чарівного рецепта” не існує. “Потрібні будуть якісні умови, щоб молодь хотіла йти в армію”, – додав він.

Останнім пріоритетом має стати розвиток стратегічної дискусії про оборону та безпеку Чеської Республіки. За словами генерала, суспільство має перестати так хвилюватися про те, скільки техніки має кожна бригада, яка має бути гармата та яка компанія її постачатиме.

“Давайте набагато більше говорити про те, яка бригада нам буде корисна, хто наш супротивник, яка реальна загроза, що нам потрібно для оборони, як ми будемо мобілізувати суспільство в умовах кризи і чи є у нас необхідне законодавство”, – закликав він.

За його словами, з війни в Україні можна винести два уроки: “українці не отримували підтримки автоматично, але боролися за неї. Україну захищає все суспільство, у неї є свої цінності, які їй дорогі”, – сказав він, додавши, що навіть чеське суспільство не може розраховувати лише на те, що хтось прийде на допомогу країні.