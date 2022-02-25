Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

“Під час радянсько-фінської війни 1939 року фінська армія цими пляшками боролася з танками”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, горюча суміш складається із 2/3 бензину та 1/3 мастила.

Необхідно також додати сріблянку, котра підвищує температуру згоряння та пінопласт в якості прилипача. Останній краще спершу розчинити в ацетоні, а потім вже вливати у пляшку.

На гніт використайте 50 см тканини (бавовну). Щільно втрамбуйте її у горловину пляшки, щоб коктейль не розлився.

Процес заповнення: 2/3 горюча суміш; 1/3 треба залишити для випаровування суміші. Саме ці випаровування і вибухають.

Увага! Необхідно використовувати пляшки з товстими стінками. Наприклад, тару з-під вина, шампанського чи віскі.

Стало відомо, що на Оболоні територіальна оборона готується дати бій російському загарбнику. Наразі йде розподіл зброї.