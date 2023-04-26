Говард Баффет передав два спецавтомобіля для українських саперів

Фонд американського інвестора Говарда Баффета передав для потреб піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій дві машини механізованого розмінування.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Перші два спецавтомобіля, які фонд передав раніше, віднедавна допомагають луганським піротехнікам на Херсонщині та вже довели свою ефективність.

Нова техніка дасть змогу підсилити спроможність українським саперам швидше очистити територію Миколаївщини. “Адже обсяги робіт, якою нас забезпечив ворог на довгі роки, потребує не лише досвіду, а й використання сучасних технічних рішень”, – йдеться в дописі.

Зазначено, що надані машини механізованого розмінування за короткий проміжок часу вже довели свою ефективність у роботі. Це значно пришвидшує процеси розмінування й убезпечує життя фахівців ДСНС.

Як повідомляли #Букви, гуманітарне розмінування українських земель буде відбуватись за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну. Про це під час зустрічі домовились міністерка економіки України Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет.

Під час зустрічі Говард Баффет запевнив, що його фундація готова працювати разом з українським урядом і підтримувати урядові проєкти, щоб суттєво пришвидшити гуманітарне розмінування. У рамках співпраці він пообіцяв провести закупівлі машин для розмінування, а також задіяти в цьому процесі такі інноваційні рішення, як спеціальні дрони для розмінування.