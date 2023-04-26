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Говард Баффет передав дві спецмашини для українських саперів

Фонд американського інвестора Говарда Баффета передав для потреб піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій дві машини механізованого розмінування.

Середа, 26 квітня 2023, 16:03
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Про це інформує пресслужба ДСНС.

Перші дві спецмашини, які фонд передав раніше, віднедавна допомагають луганським піротехнікам на Херсонщині та вже довели свою ефективність.

Нова техніка дасть змогу підсилити спроможність українських саперів швидше очистити територію Миколаївщини. “Адже обсяги робіт, якою нас забезпечив ворог на довгі роки, потребує не лише досвіду, а й використання сучасних технічних рішень”, – йдеться в дописі.

Зазначено, що надані машини механізованого розмінування за короткий проміжок часу вже довели свою ефективність у роботі. Вони значно пришвидшують процеси розмінування й убезпечують життя фахівців ДСНС.

Як повідомляли #Букви, гуманітарне розмінування українських земель буде відбуватись за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну. Про це під час зустрічі домовились міністерка економіки України Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет.

Під час зустрічі Говард Баффет запевнив, що його фундація готова працювати разом з українським урядом і підтримувати урядові проєкти, щоб суттєво пришвидшити гуманітарне розмінування. У рамках співпраці він пообіцяв провести закупівлі машин для розмінування, а також задіяти в цьому процесі такі інноваційні рішення, як спеціальні дрони для розмінування.

Теги: війна, фонд, благодійність, війна, Говард Баффет, гуманітарне розмінування, ДСНС, підтримка України, російсько-українська війна, спецавтомобілі, українські сапери

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