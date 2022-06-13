Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, у кого є така можливість, спілкуватися з громадянами, котрі перебувають на тимчасово окупованій території країни та доносити до них правдиві новини. Він попросив говорити їм про те, що звільнення обов'язково буде.

Про це йдеться у відеозверненні очільника держави.

“Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов’язково прийде”, – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що ми також звільнимо й наш Крим, а прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм і Євпаторією. Він також попередив кожного з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму: “це не та земля, де їм буде спокій”.

За словами президента, українці мають справу з абсолютним злом, тож іншого вибору, ніж іти далі, немає. Він запевнив, що українські захисники прийдуть у всі окуповані міста і повернуть їх.