Про це йдеться у відеозверненні очільника держави.
“Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов’язково прийде”, – наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що ми також звільнимо й наш Крим, а прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм і Євпаторією. Він також попередив кожного з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму: “це не та земля, де їм буде спокій”.
За словами президента, українці мають справу з абсолютним злом, тож іншого вибору, ніж іти далі, немає. Він запевнив, що українські захисники прийдуть у всі окуповані міста і повернуть їх.
- Нагадаємо, триває сто десята доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог здійснює перегрупування підрозділів та посилює угруповання, намагаючись оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.
- Окупанти провалили бліцкриг через опір українських захисників. ЗСУ продовжують контролювати завод “Азот”, де переховується велика кількість цивільних осіб.
- Російські війська продовжують воювати зі створенням додаткових боєздатних підрозділів. Також росіяни продовжують хвилю дезінформації з метою залякати українців.
- Російським військам не вдалось повністю захопили Сєвєродонецьк, частина міста – під українським контролем. Проте усі мости, які ведуть до обласного центру, зруйновані.