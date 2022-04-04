Президент України Володимир Зеленський виступив на 64-й щорічній церемонії музичній нагороді американської Академії звукозапису Ґреммі. Він попросив присутніх не мовчати, говорити правду про війну – неважливо на яких платформах.

Відео з виступом президента України опублікувало британське видання Independent.

“Тиша зруйнованих міст і вбитих людей… Наші діти малюють ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей були поранені та 153 дитини загинули. І ми вже ніколи не побачимо, як вони малюють. Наші батьки щасливі прокидатися вранці – у бомбосховищах, але живі. Наші кохані не знають, чи будемо ми разом знову”, – так президент України почав своє звернення до світової спільноти музикантів.

Він наголосив, що наші музиканти замість смокінгів носять бронежилети, вони співають у шпиталях для поранених. Навіть для тих, хто їх не чує, але музика прорветься – переконаний Зеленський.

“Ми відстоюємо свою свободу. Жити. Кохати. Звучати”, – сказав президент і додав, що ми боремося на своїй землі з Росією, ракети якої приносять нам жахливу тишу смерті.

Володимир Зеленський закликав музикантів говорити правду – по телебаченню, у соцмережах – будь-де, але не мовчати. “І тоді настане мир”, – сказав він.