Власниці закладу, де надавали секс-послуги, дали умовний термін

Власниця стриптиз-клубу "Аеро" в Києві, де незаконно надавали секс-послуги, була засуджена до чотирьох років позбавлення волі умовно.

Про це йдеться в відповідні рішення суду.

Уточнюється, що 18 вересня 2019 року в районі опівночі стрип-клуб на вулиці Мазепи 11-Б відвідав поліцейський.

У закладі співробітник правоохоронних органів отримав приватний танець за одну тисячу гривень і послуги орального сексу ще за п’ять тисяч гривень.

Відзначається, що дівчата залишали зароблені гроші в коробці в гримерці. В кінці доби половину з них забирав хтось із керівництва, а решту розподіляли між дівчатами.

В той же час повідомляється, що господиня закладу частина виручки забирала собі.

Проти жінки було відкрито кримінальне провадження за статтею “залучення в проституцію кількох людей”.

Повідомляється, що обвинувачена визнала свою провину, в силу чого їй було призначено 4 роки позбавлення волі умовно.