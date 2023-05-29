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Гра Death from Above про українського оператора дронів, який бореться з росіянами, вже доступна у Steam

З 25 травня в "Дочасному доступі" Steam стартувала гра Death from Above, де гравець може відчути себе оператором українських дронів, борючись з російськими окупантами.

Понеділок, 29 травня 2023, 23:14
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Джерело: Steam

Гру розробили фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games, а видав німецький розробник Lesser Evil.

Death From Above є аркадним симулятором керування дроном. Події гри відбуваються під час російського вторгнення в Україну. Сюжет гри — користувач у ролі бійця Збройних сил України керує дроном, знищує російську техніку, солдатів та відновлює зв’язок.

Ти самотній український військовий, оператор дрона, що воює з російськими окупаційними військами. ти керуєш “супер дроном”, шукаючи та знищуючи танки, повертаючи вежі зв’язку, вкрадені речі, та борешся за краще майбутнє. Слава Україні!”, — мовиться в описі до гри.

Після релізу гри в дочасному доступі Steam 30% чистого прибутку від продажів передадуть двом українським благодійним організаціям: “Повернись живим” та “Армії дронів”. Водночас щойно розробка окупиться, внесок збільшиться до 70% чистого прибутку, натомість 30% скерують на розробку нового контенту.

Як для тих, хто підтримав наш проєкт на Kickstarter, так для всіх інших гравців, дочасний доступ — чудова можливість вперше пограти у Death From Above та надавати ватникам по шапці”, – зазначив голова компанії Lesser Evil Гендрік Лессер в інтерв’ю dev.ua.

Перша версія гри двомовна – англійська та українська. Користувач у ролі українського військового скидає з дрону бомби на російські танки та іншу техніку позначені літерами V та Z, а також на російські окупаційні війська. Розробники зауважують, що це не тренувальна гра, керувати справжнім дроном на ній не навчишся. Події розгортаються у вигаданій місцевості, відомих назв немає, зазначають у DW. Водночас гра сповнена українських символів: поле соняшників, дрон залишає за собою слід у кольорах національного прапора.

Український гурт “Антитіла” записали для гри композицію “Мій сокіл”. Соліст Тарас Тополя зазначив, що рішення щодо співпраці ухвалили одразу, оскільки важливим було те, що кошти від гри спрямують на підтримку українських армійців.

Теги: Death from Above, Steam

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