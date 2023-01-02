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Графіті Бенксі, котре намагались вкрасти в Гостомелі, оцінили у 9 мільйонів

Голова Нацполіції у Київській області, генерал поліції Андрій Нєбитов зазначив, що вартість графіті Бенксі, яке намагались викрасти в Гостомелі, оцінили у 9 мільйонів. Організатору злочину  вже повідомили про підозру.

Понеділок, 2 січня 2023, 19:39
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Про це генерал заявив у Telegram.

2 грудня група осіб з Києва та Черкас демонтували картину з жінкою у протигазі, яку британський митець Бенксі створив на зруйнованому росіянами будинку.

Чоловік планував продати графіті та отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

До викрадення він залучив інших чоловіків, які не знали про його наміри. Він запевнив їх, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу стінопису. Вони встигли зрізати частину стіни разом із зображенням. Підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.

Проте, завдяки небайдужості громадян, поліцейські та силовики затримали зловмисників.

Чоловіку оголошено про підозру за фактом завершеного замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України). Нині підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Теги: заява, вартість графіті, вручено підозру, графіті Бенксі, графіті у Гостомелі, Нєбитов

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