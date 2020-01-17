Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС" України Сергій Макогон розповів, для яких держав можуть бути цікаві українські сховища газу.

Про це Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.

“Розвиток регіонального співробітництва має стати одним із пріоритетів енергетичної політики України на найближчі роки. У нас є значні інфраструктурні можливості, які на даний момент не повністю використовуються”, – пише він.

Також Макогон підкреслив, що українські газові сховища станом на сьогоднішній день є одними з найбільших в Європі, однак, при цьому використовуються менше ніж на 50%.

“Нашим сусідам можуть бути цікаві наші послуги зі зберігання газу, зокрема, для Польщі, яка заявила про плани розширення власних сховищ газу. Є потреба і в Молдови, Румунії та Угорщини”, – розповів він.